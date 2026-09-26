Футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в концовке матча Лиги наций

Футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в концовке матча 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты сборной Украины.

На 90+2-й минуте полузащитник украинской команды Александр Назаренко получил вторую жёлтую карточку за грубый фол против венгерского игрока и был удалён с поля. После этого между футболистами завязалась потасовка, а с трибун полетели посторонние предметы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во 2-м туре группового этапа Венгрия встретится с Северной Ирландией 28 сентября, а Украина в этот же день проведёт матч с Грузией.