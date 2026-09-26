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Футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в концовке матча Лиги наций

Футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в концовке матча Лиги наций
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Футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в концовке матча 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты сборной Украины.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

На 90+2-й минуте полузащитник украинской команды Александр Назаренко получил вторую жёлтую карточку за грубый фол против венгерского игрока и был удалён с поля. После этого между футболистами завязалась потасовка, а с трибун полетели посторонние предметы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во 2-м туре группового этапа Венгрия встретится с Северной Ирландией 28 сентября, а Украина в этот же день проведёт матч с Грузией.