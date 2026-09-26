В Испании поделились информацией о травме Мбаппе, полученной в сборной Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе травмировал левое колено в матче с Турцией (0:1) в групповом этапе Лиги наций, из-за чего был заменён на 59-й минуте. Об этом сообщает журналист Onda Cero Альберто Перейро на странице в социальной сети X.

По информации источника, врачи французской национальной команды обследуют Мбаппе сегодня, 26 сентября, или завтра, 27 сентября. Если это произойдёт сегодня, то завтра в «Реале» будут ожидать результатов обследования.

Капитан сборной Франции получил повреждение, когда забивал гол. Мбаппе поразил ворота соперника на 54-й минуте. 28 сентября «трёхцветные» встретятся с Бельгией.