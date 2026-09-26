Лукаку спровоцировал Доннарумму, показав количество пропущенных голов. Игроков разнимали

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в концовке матча 1-го тура Лиги наций с Италией (2:0) не поладил с вратарём соперника Джанлуиджи Доннаруммой.

В кадр попало лишь то, как Лукаку сначала приложил палец к губам, призывая Доннарумму замолчать. Затем бельгиец намекнул, сколько мячей пропустил вратарь в этой встрече. Конфликт между игроками продолжился после финального свистка, когда Доннарумма прибежал в центральный круг и начал кричать на Лукаку. Игроков пришлось разнимать футболистам обеих сборной. Доннарумма и Лукаку получили по жёлтой уже после окончания встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Этот матч стал первым для Роберто Манчини после возвращения на пост главного тренера сборной Италии.