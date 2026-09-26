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Лукаку спровоцировал Доннарумму, показав количество пропущенных голов. Игроков разнимали

Лукаку спровоцировал Доннарумму, показав количество пропущенных голов. Игроков разнимали
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в концовке матча 1-го тура Лиги наций с Италией (2:0) не поладил с вратарём соперника Джанлуиджи Доннаруммой.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Годтс – 20'     0:2 Лукебакио – 69'    

В кадр попало лишь то, как Лукаку сначала приложил палец к губам, призывая Доннарумму замолчать. Затем бельгиец намекнул, сколько мячей пропустил вратарь в этой встрече. Конфликт между игроками продолжился после финального свистка, когда Доннарумма прибежал в центральный круг и начал кричать на Лукаку. Игроков пришлось разнимать футболистам обеих сборной. Доннарумма и Лукаку получили по жёлтой уже после окончания встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Этот матч стал первым для Роберто Манчини после возвращения на пост главного тренера сборной Италии.

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