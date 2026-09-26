Кунде ответил на вопрос о возможном конфликте Мбаппе и Дембеле в сборной Франции

Защитник сборной Франции Жюль Кунде ответил на вопрос о предполагаемом конфликте между нападающими национальной команды Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле из-за слов форварда мадридского «Реала» в интервью France Football.

«Это беспокоит вас, но это часть жизни. Они достаточно взрослые, чтобы самостоятельно решать любые возникающие проблемы. В команде всё хорошо. Лично я не вижу никакой напряжённости внутри коллектива», — сказал Кунде телеканалу TF1.

Напомним, в интервью France Football Мбаппе сказал: «Дембеле всегда считали талантливым игроком. Меня всегда считали избранным».

После матча «ПСЖ» с «Брестом» (13 сентября) в 4-м туре Лиги 1 Дембеле отреагировал на слова капитана «трёхцветных»: «Я всегда был в конце класса и усердно работал. За всю свою карьеру я не сказал ни слова, я работал очень много. Как уже говорил, никогда не был избранным, но я работал, в прошлом году был вознаграждён за фантастический год с «ПСЖ».

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