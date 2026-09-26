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Зидан прокомментировал победу Франции над Турцией в своём первом матче

Зидан прокомментировал победу Франции над Турцией в своём первом матче
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) над Турцией (1:0). Игра прошла на стадионе «Коджаэли» в Измите. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

«Это очень эмоционально. Это успешный дебют. Нелегко приехать и играть в Турции, в такой сложной атмосфере. Сыграли так, как нужно. Мы играли хорошо, мы оказывали на них высокое давление. Я увидел много интересного, хотя у нас было всего три с половиной тренировки. Это обнадёживает. Я доволен тем, что сделали игроки. Было приятно видеть всех.

Это всегда так трогательно. Я потерял дар речи. Давно я не был в составе сборной Франции. Происходит что-то особенное. Мы наслаждаемся моментом. Баланс — ключ ко всему», — сказал Зидан в эфире TF1.

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