Зидан высказался о травме Мбаппе, полученной в матче Лиги наций Турция — Франция

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о травме нападающего Килиана Мбаппе, полученной в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Турцией (1:0). Игра прошла на стадионе «Коджаэли» в Измите. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии.

«К сожалению, дела идут неважно. Думаю, ему придётся вернуться. Мы не будем рисковать. Во время удара у него развилась гипертония в колене. Это не очень обнадёживает, если учитывать, что он не сможет продолжить игру», — сказал Зидан в эфире TF1.

Мбаппе получил повреждение во время своего гола на 54-й минуте встречи и покинул поле.