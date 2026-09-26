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Зидан высказался о травме Мбаппе, полученной в матче Лиги наций Турция — Франция

Зидан высказался о травме Мбаппе, полученной в матче Лиги наций Турция — Франция
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о травме нападающего Килиана Мбаппе, полученной в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Турцией (1:0). Игра прошла на стадионе «Коджаэли» в Измите. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

«К сожалению, дела идут неважно. Думаю, ему придётся вернуться. Мы не будем рисковать. Во время удара у него развилась гипертония в колене. Это не очень обнадёживает, если учитывать, что он не сможет продолжить игру», — сказал Зидан в эфире TF1.

Мбаппе получил повреждение во время своего гола на 54-й минуте встречи и покинул поле.

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