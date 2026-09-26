Тренер Украины прокомментировал гостевую победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился эмоциями после матча 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Венгрией. Сине-жёлтые победили в гостях со счётом 1:0.

«Я очень счастлив и доволен. До встречи я говорил, что самое главное – сохранять баланс в игре. Теперь нам нужно думать о следующем матче. По игре мы можем выглядеть гораздо лучше, нам есть в чём прогрессировать. Однако нам удалось реализовать то, что мы готовили заранее. Очень важный матч, в котором у нас есть три дебютанта сборной Украины — Крупский, Драмбаев и Краснопир. Сегодня мы не были идеальными, но мы можем улучшить свою игру.

Мы знаем, что дальше нас ждёт достаточно длительный переезд и что сборная Грузии — непростой соперник. Однако сейчас самое главное — восстановиться и в хорошем настроении продолжать двигаться дальше», —