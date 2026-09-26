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Главный тренер Украины назвал причину потасовки в концовке матча Лиги наций с Венгрией

Главный тренер Украины назвал причину потасовки в концовке матча Лиги наций с Венгрией
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о том, что футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в концовке очного матча 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В) УЕФА сезона-2026/2027. Сине-жёлтые победили в гостях со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

— Что там произошло в конце матча?
— Я не слишком хорошо увидел момент, когда что-то произошло между игроками, однако потом я увидел, что кто-то из представителей тренерского штаба команды соперника задел руками игрока нашей команды. Мне это не может нравиться, но это тоже спорт, — приводит слова Мальдеры Sport.ua.

Напомним, на 90+2-й минуте полузащитник украинской команды Александр Назаренко получил вторую жёлтую карточку за грубый фол против венгерского игрока и был удалён с поля. После этого между футболистами завязалась потасовка, а с трибун полетели посторонни