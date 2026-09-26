Франция сделала заявление о травме Мбаппе, из-за которой он покинет расположение сборной

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму колена и покинул расположение национальной команды. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на странице «трёхцветных» в соцсетях.

«На своём победном ударе Килиан Мбаппе получил травму колена. У него диагностировано повреждение сухожилия, и он пропустит оставшуюся часть сбора. Скорейшего восстановления, Килиан 💙», — написано в заявлении пресс-службы Франции.

Напомним, Мбаппе получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Турцией (1:0). Француз не смог продолжить игру после того, как забил свой гол на 54-й минуте встречи.