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Франция сделала заявление о травме Мбаппе, из-за которой он покинет расположение сборной

Франция сделала заявление о травме Мбаппе, из-за которой он покинет расположение сборной
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму колена и покинул расположение национальной команды. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на странице «трёхцветных» в соцсетях.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

«На своём победном ударе Килиан Мбаппе получил травму колена. У него диагностировано повреждение сухожилия, и он пропустит оставшуюся часть сбора. Скорейшего восстановления, Килиан 💙», — написано в заявлении пресс-службы Франции.

Напомним, Мбаппе получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Турцией (1:0). Француз не смог продолжить игру после того, как забил свой гол на 54-й минуте встречи.

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