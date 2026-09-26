Майкл Олисе повторил достижение, покорявшееся игрокам сборной Франции 68 лет назад

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе отметился голевой передачей в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с национальной командой Турции. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёхцветных». Победный мяч забил форвард Килиан Мбаппе.

Таким образом, на счету Олисе уже девять результативных передач в сборной Франции в 2026 году. Крайний нападающий первым с 1958-го отдал столько голевых передач за Францию за календарный год. Тогда данное достижение установил Раймон Копа.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.