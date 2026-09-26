15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Олисе повторил достижение, покорявшееся игрокам сборной Франции 68 лет назад

Майкл Олисе повторил достижение, покорявшееся игрокам сборной Франции 68 лет назад
Комментарии

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе отметился голевой передачей в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с национальной командой Турции. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёхцветных». Победный мяч забил форвард Килиан Мбаппе.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

Таким образом, на счету Олисе уже девять результативных передач в сборной Франции в 2026 году. Крайний нападающий первым с 1958-го отдал столько голевых передач за Францию за календарный год. Тогда данное достижение установил Раймон Копа.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Материалы по теме