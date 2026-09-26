Гол и травма Мбаппе — в видеообзоре победы Франции над Турцией в Лиге наций

Сборная Франции переиграла национальную команду Турции в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Коджаэли» в Измите (Турция).

Единственный мяч в данном матче забил французский форвард Килиан Мбаппе. После гола капитан «трёхцветных» был заменён из-за травмы. На 87-й минуте вратарь хозяев Угурджан Чакыр получил красную карточку. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.