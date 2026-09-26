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Турция — Франция, видеообзор матча, 26 сентября 2026, счёт 0:1, 1-й тур Лиги наций УЕФА

Гол и травма Мбаппе — в видеообзоре победы Франции над Турцией в Лиге наций
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Сборная Франции переиграла национальную команду Турции в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Коджаэли» в Измите (Турция).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

Единственный мяч в данном матче забил французский форвард Килиан Мбаппе. После гола капитан «трёхцветных» был заменён из-за травмы. На 87-й минуте вратарь хозяев Угурджан Чакыр получил красную карточку. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.