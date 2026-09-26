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Италия — Бельгия, видеообзор матча, 26 сентября 2026, счёт 0:2, 1-й тур Лиги наций УЕФА

Видеообзор победы Бельгии над Италией на старте группового этапа Лиги наций
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Сборная Бельгии переиграла национальную команду Италии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Годтс – 20'     0:2 Лукебакио – 69'    

В составе победителей голами отличились новичок «ПСЖ» Мика Годтс. Он отметился с паса полузащитника Кевина Де Брёйне. Ещё один мяч забил крайний нападающий Доди Лукебакио. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.