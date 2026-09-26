Видеообзор победы Бельгии над Италией на старте группового этапа Лиги наций

Сборная Бельгии переиграла национальную команду Италии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).

В составе победителей голами отличились новичок «ПСЖ» Мика Годтс. Он отметился с паса полузащитника Кевина Де Брёйне. Ещё один мяч забил крайний нападающий Доди Лукебакио. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.