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Родри раскрыл, почему не рассуждает о победе в голосовании за «ЗМ»-2026

Родри раскрыл, почему не рассуждает о победе в голосовании за «ЗМ»-2026
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Родри рассказал, почему не обсуждает публично свои шансы на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

«Вы считаете, что я не хочу его выиграть? Нет. Знаю, что эта награда зависит от того, что ты показываешь на поле, а также от решения жюри из 100 журналистов. По-моему, никакие публичные заявления не способны повлиять на их выбор. Кроме того, как я всегда отмечал, индивидуальные награды — это признание за коллективную работу. В командном виде спорта без партнёров невозможно достичь таких результатов. Поэтому, конечно, мне было бы приятно, если бы победил испанец, но сам хотел бы одержать победу. Однако это не зависит от меня, поэтому я об этом не говорю», — приводит слова Родри El Chiringuito.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА. Родри побеждал в голосовании на «ЗМ» в 2024 году.

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