Манчини объяснил поражение Италии на старте Лиги наций с Бельгией

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини высказался о проигрыше бельгийцам со счётом 0:2 в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

«В первой половине встречи преимущество было у Бельгии, тогда как после паузы наша команда прибавила. Мы создали шансы для взятия ворот, однако соперник наказал нас быстрой атакой. Не считаю, что мы выступили ниже своих возможностей. Во второй сорокапятиминутке мы серьёзно прижали оппонентов к воротам, но они отличились за счёт индивидуального мастерства и нашей ошибки при потере концентрации», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа Италия встретится с Турцией 28 сентября, а Бельгия в этот же день проведёт матч с Францией.