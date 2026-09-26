В Аргентине объявили о начале переговоров о продлении контракта с главным тренером Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони начал процесс продления контракта с национальной командой, заканчивающегося в конце 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «альбиселесте» в соцсети X.

«Начались переговоры между президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией и тренером Лионелем Скалони о продлении его соглашения в качестве главного тренера сборной Аргентины», — написано в соцсетях сборной.

При этом, Аргентина показала фото Тапии и Скалони во время переговоров в офисе.

Фото: Из соцсетей сборной Аргентины

Ранее в СМИ сообщалось, что 48-летний специалист подпишет новый контракт по схеме «2+2»: два года до Кубка Америки и ещё два года чемпионата мира 2030-го.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с лета 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» выиграла чемпионат мира — 2022 и два Кубка Америки.