«Возможно всё». Экс-советник «Сити» Борсон — о исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон допустил, что «Манчестер Сити», признанный виновным в нарушении финансового фэйр-плей АПЛ по всем пунктам обвинения, кроме одного, может быть исключён из высшей лиги.

«Возможно всё, и сейчас начнётся настоящий ад, потому что это будет тянуться неделями. «Сити» будет очень сложно что-либо сказать или сдержать последствия этой ситуации, и это мы ещё не видели самого решения. Почти наверняка скоро увидим решение независимой комиссии со всеми подробностями, оно даст людям огромный арсенал для атак на конкретных людей и на клуб. Затем начнётся закрытый процесс по поводу санкций.

«Ман Сити» всё отрицал, прошёл процесс, который, возможно, обошёлся обеим сторонам более чем в £ 100 млн, и клуб признали виновным по всем статьям. У них очень и очень серьёзные неприятности.

Крайне маловероятно, что апелляция по фактам будет успешной. В сложившейся ситуации, когда «Сити» признан виновным практически во всём, само решение будет содержать резкую критику в отношении поведения клуба, поступков отдельных лиц, а также самого слушания с точки зрения его достоверности. Когда это решение будет обнародовано, скрыться будет негде.

А затем, когда придётся представлять аргументы в апелляционной инстанции, которая не имеет возможности заново рассмотреть всё дело в полном объёме, включая показания свидетелей и повторное изучение всей документации, «Сити» будет чрезвычайно сложно опровергнуть эти выводы по фактам.

Все аргументы насчёт предвзятости или каких-то процедурных моментов вряд ли что-то дадут. Опровержение выводов по фактам, я бы сказал, крайне маловероятно. В конечном итоге, думаю, «Сити» придётся принять наказание, а оно будет суровым», – приводит слова Борсона Daily Mail.