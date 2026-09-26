15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вероятность победы 68%». Румменигге спросил у ИИ, кто выиграет «Золотой мяч»

«Вероятность победы 68%». Румменигге спросил у ИИ, кто выиграет «Золотой мяч»
Комментарии

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что форвард клуба Гарри Кейн должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

– В прошлом сезоне Гарри забил 73 гола за «Баварию» и сборную Англии – в этом тысячелетии только Лионель Месси забивал больше. Это ориентир. К тому же нападающие часто выигрывают эту награду. Я даже спросил об этом искусственный интеллект. Ответ был таким: вероятность победы Гарри составляет 68%. Будем надеяться, что так и получится.

Давно никто из игроков «Баварии» не выигрывал «Золотой мяч». Прошло более четырёх десятилетий с тех пор, как я получил свои две награды – в 1980 и 1981 годах. Поэтому такое достижение сегодня имело бы особое значение – не только для самого игрока, но и для «Баварии».

Гарри – отличный пример для подражания, особенно для молодых игроков. У него невероятная статистика забитых мячей. А передачи влево и вправо он отдаёт так, словно проводит их по линейке – с точностью до миллиметра. Он продолжает развиваться как футболист. И Гарри – особенный человек. У болельщиков есть тонкое чутьё на людей. Не случайно они любят Гарри, – приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Материалы по теме
Кейн: «Золотой мяч»? Лучший шанс для меня, был бы горд выиграть этот приз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android