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Румменигге обозначил главное отличие Кейна от Мбаппе и Ямаля в борьбе за «Золотой мяч»

Румменигге обозначил главное отличие Кейна от Мбаппе и Ямаля в борьбе за «Золотой мяч»
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Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что форвард клуба Гарри Кейн должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Мбаппе или Ямаль?
— Они оба, конечно, великолепные игроки. Но я считаю, что несколько замкнутый характер Гарри более привлекателен. Поскольку Кейн позволяет говорить за себя своим голам, выступлениям и титулам — к счастью, он делает это уже два года.

Главный критерий при вручении «Золотого мяча» — индивидуальные выступления, в этом отношении Гарри имеет преимущество, — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.

Ранее Румменигге рассказал, что узнал у искусственного интеллекта, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году.

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