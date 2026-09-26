Румменигге обозначил главное отличие Кейна от Мбаппе и Ямаля в борьбе за «Золотой мяч»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что форвард клуба Гарри Кейн должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

— Мбаппе или Ямаль?

— Они оба, конечно, великолепные игроки. Но я считаю, что несколько замкнутый характер Гарри более привлекателен. Поскольку Кейн позволяет говорить за себя своим голам, выступлениям и титулам — к счастью, он делает это уже два года.

Главный критерий при вручении «Золотого мяча» — индивидуальные выступления, в этом отношении Гарри имеет преимущество, — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.

Ранее Румменигге рассказал, что узнал у искусственного интеллекта, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году.