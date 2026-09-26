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«Атмосфера в сборной изменилась». Илья Забарный сделал заявление после матча Украины

«Атмосфера в сборной изменилась». Илья Забарный сделал заявление после матча Украины
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Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал об изменениях внутри команды после прихода нового тренерского штаба Андреа Мальдеры. Футболист поделился впечатлениями после победы над Венгрией со счётом 1:0 в первом туре группового этапа Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

«Да, атмосфера действительно изменилась. Это, знаете, как будто началось новое дыхание. И это на самом деле очень хорошо. Как я говорил раньше, Мальдера хоть и итальянец, но у него украинское сердце. Он понимает всю ситуацию. Сейчас он живёт в Украине и знает, как тяжело путешествовать, как тяжело людям в Украине.

И знаете, это трогает, я думаю, каждого. В раздевалке все его внимательно слушают и очень уважают. Поэтому я думаю, что это очень позитивно», — сказал Забарный, слова которого приводит ua.tribuna.com.

Мальдера возглавил сборную Украины в мае, сменив на посту главного тренера Сергея Реброва. Победа над Венгрией стала для итальянского специалиста первой в официальном матче во главе национальной команды.

Автором единстве