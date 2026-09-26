«Атмосфера в сборной изменилась». Илья Забарный сделал заявление после матча Украины

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал об изменениях внутри команды после прихода нового тренерского штаба Андреа Мальдеры. Футболист поделился впечатлениями после победы над Венгрией со счётом 1:0 в первом туре группового этапа Лиги наций.

«Да, атмосфера действительно изменилась. Это, знаете, как будто началось новое дыхание. И это на самом деле очень хорошо. Как я говорил раньше, Мальдера хоть и итальянец, но у него украинское сердце. Он понимает всю ситуацию. Сейчас он живёт в Украине и знает, как тяжело путешествовать, как тяжело людям в Украине.

И знаете, это трогает, я думаю, каждого. В раздевалке все его внимательно слушают и очень уважают. Поэтому я думаю, что это очень позитивно», — сказал Забарный, слова которого приводит ua.tribuna.com.

Мальдера возглавил сборную Украины в мае, сменив на посту главного тренера Сергея Реброва. Победа над Венгрией стала для итальянского специалиста первой в официальном матче во главе национальной команды.

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