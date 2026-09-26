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Зидан запретил парикмахерам футболистов приезжать на базу сборной Франции — L’Équipe

Зидан запретил парикмахерам футболистов приезжать на базу сборной Франции — L’Équipe
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Новый тренер сборной Франции Зинедин Зидан начал вносить изменения в повседневную жизнь на базе команды в Клерфонтене.

Специалист принял решение не пускать парикмахеров игроков в расположение сборной, об этом информирует L’Équipe. В целом после начала сбора доступ посторонним на базу теперь будет воспрещён.

Решение обусловлено тем, что Зидан хочет видеть свою команду «готовой» и нацеленной на достижение поставленной задачи — победе в Лиге Наций.

Зидан сменил на должности главного тренера сборной Дидье Дешама. Дешам работал в сборной Франции 14 лет, выиграв с ней чемпионат мира и Лигу наций. Для Зидана это первый опыт тренерства на уровне сборных.

Накануне, сборная Франции провела первый матч под руководством Зинедина Зидана — в игре 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) была обыграна сборная Турции со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе