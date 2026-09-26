«Вы что, с ума сошли?». Тотти резко отреагировал на предложение вручить 10-й номер Дибале

Бывший капитан и легенда «Ромы» Франческо Тотти вспомнил обстоятельства перехода Пауло Дибалы в римский клуб летом 2022 года. В своей автобиографической книге «Oltre» итальянец рассказал, что руководство команды хотело привлечь его к презентации аргентинца и вручению ему футболки с легендарным 10-м номером.

«Когда Пауло приехал в Рим, клуб через посредников передал мне сообщение. Они хотели доверить ему десятку и хотели, чтобы во время официальной презентации у Квадратного Колизея её вручил именно я. Мой ответ был резким: «Вы что, совсем с ума сошли?». Если у вас есть смелость — отдайте её сами. Ничего против игрока не имею, он мне очень нравится и как футболист, и как человек. Но я ответил: «Если у вас есть такое намерение — делайте это, не втягивая меня».

Хочу сказать очень чётко: я бы никогда не выводил футболку с номером 10 из обращения навсегда, ведь это было бы равносильно лишению детей удивительной мечты. Каждый день я надеюсь, что появится новый Тотти — тот, кто родился в Риме, вырос в Риме и выбрал «Рому» на всю жизнь. Другое дело — отдавать эту форму кому-то, кто приезжает с другого конца света, остаётся на короткий срок и уходит. Это слишком важный и символичный номер, который стоит доверять только тому, кто потенциально может провести в «Роме» 15 или 20 лет», — рассказал Тотти, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Серии А на счету Дибалы четыре результативные передачи в пяти матчах.