«Нет никаких сомнений». Гримальдо рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Атлетико» и сборной Испании Алехандро Гримальдо уверен, что «Золотой мяч» должен получить испанец.

«Это должен быть испанский футболист, думаю, тут нет никаких сомнений. Не понимаю, зачем вообще обсуждать так много кандидатов.

Среди испанцев это могут быть Родри или Ламин [Ямаль] — прежде всего они двое. Фабиан [Руис] — тоже. Но в первую очередь Родри и Ламин, причём проголосовал бы я именно за Ямаля», — приводит слова Гримальдо Mundo Deportivo.

Полузащитники «Барселоны» Родри и Ямаль и хавбек «ПСЖ» Руис вошли в список из 30 претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Сборная Испании выиграла золото чемпионата мира — 2026.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.