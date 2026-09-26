15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звезда сборной Турции Арда Гюлер отреагировал на поражение от Франции в Лиге наций

Звезда сборной Турции Арда Гюлер отреагировал на поражение от Франции в Лиге наций
Комментарии

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал поражение команды от Франции в матче Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

«Мы сделали всё возможное, чтобы забыть о наших последних результатах. У нас действительно было много травмированных футболистов, а некоторые игроки пропускали встречу из-за дисквалификаций. Несмотря на это, считаю, что мы отдали все силы и сделали максимум возможного.

Мы очень хотели победить, поэтому сейчас сильно расстроены. Но впереди у нас по-прежнему есть важные матчи. Надеюсь, нам удастся выиграть их», — сказал Гюлер после встречи в интервью beIN SPORTS.

Напомним, Франция выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.

Материалы по теме