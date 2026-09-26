Звезда сборной Турции Арда Гюлер отреагировал на поражение от Франции в Лиге наций

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал поражение команды от Франции в матче Лиги наций.

«Мы сделали всё возможное, чтобы забыть о наших последних результатах. У нас действительно было много травмированных футболистов, а некоторые игроки пропускали встречу из-за дисквалификаций. Несмотря на это, считаю, что мы отдали все силы и сделали максимум возможного.

Мы очень хотели победить, поэтому сейчас сильно расстроены. Но впереди у нас по-прежнему есть важные матчи. Надеюсь, нам удастся выиграть их», — сказал Гюлер после встречи в интервью beIN SPORTS.

Напомним, Франция выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.