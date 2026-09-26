15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Галатасарая» сделал заявление о тренере Окане Буруке на фоне критики

Президент «Галатасарая» сделал заявление о тренере Окане Буруке на фоне критики
Комментарии

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о работе главного тренера команды Окана Бурука на фоне критики и заявил о намерении клуба бороться за 27-й чемпионский титул.

«Окан Бурук очень успешен, «Галатасарай» очень успешен. Как некоторые оценивают этот успех — оставляю решать вам. Вместе с Оканом мы идём к 27-му чемпионству. Никто не сможет сбить нас с выбранного нами пути.

Между мной и Оканом Буруком нет ни малейшей проблемы, несмотря на это, появляются какие-то комментарии. Не придавайте им значения», — сказал Озбек в интервью, слова которого приводит A Spor.

На данный момент «Галатасарай» делит первое место в турнирной таблице чемпионата Турции с «Амедспором». Обе команды после шести туров набрали по 13 очков. В последнем матче чемпионата команда разгромно проиграла «Трабзонспору» — 0:4, а на старте Лиги чемпионов стамбульцы уступили в гостях «Спортингу» — 1:3.

Материалы по теме
«Галатасарай» с Батраковым пережил кошмар! Салах порвал его команду хет-триком
«Галатасарай» с Батраковым пережил кошмар! Салах порвал его команду хет-триком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android