Президент «Галатасарая» сделал заявление о тренере Окане Буруке на фоне критики

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о работе главного тренера команды Окана Бурука на фоне критики и заявил о намерении клуба бороться за 27-й чемпионский титул.

«Окан Бурук очень успешен, «Галатасарай» очень успешен. Как некоторые оценивают этот успех — оставляю решать вам. Вместе с Оканом мы идём к 27-му чемпионству. Никто не сможет сбить нас с выбранного нами пути.

Между мной и Оканом Буруком нет ни малейшей проблемы, несмотря на это, появляются какие-то комментарии. Не придавайте им значения», — сказал Озбек в интервью, слова которого приводит A Spor.

На данный момент «Галатасарай» делит первое место в турнирной таблице чемпионата Турции с «Амедспором». Обе команды после шести туров набрали по 13 очков. В последнем матче чемпионата команда разгромно проиграла «Трабзонспору» — 0:4, а на старте Лиги чемпионов стамбульцы уступили в гостях «Спортингу» — 1:3.