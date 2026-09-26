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«Человек‑оркестр». Корнаухов назвал лучшего легионера в истории российского футбола

«Человек‑оркестр». Корнаухов назвал лучшего легионера в истории российского футбола
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что считает бразильца Вагнера Лава лучшим иностранным игроком в истории чемпионатов России по футболу.

«Для меня Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он умел на поле всё, мог быть центрфорвардом, мог отбирать мяч и тащить в атаку. Бил по воротам с двух ног. Он очень техничный футболист, но в то же время у него низкий центр тяжести, его тяжело сбить с ног. Я бы сравнил его с Гарри Кейном из нынешних звезд. Он дирижёр и исполнитель в одном лице. Человек‑оркестр! Он улыбался на поле, и болельщики всех клубов следили за его игрой с улыбкой на лице», — сказал Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Вагнер Лав в марте объявил о завершении профессиональной карьеры. Прощальный матч бразильского футболиста пройдёт 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Во встрече примут участие команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава», которых будут возглавлять Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий соответственно.

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