15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 26 сентября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 26 сентября
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 26 сентября (время московское)

Лига А

21:45. Англия – Испания;
21:45. Чехия – Хорватия.

Лига B

16:00. Словения – Шотландия;
21:45. Северная Македония – Швейцария.

Лига C

19:00. Исландия – Эстония;
19:00. Болгария – Люксембург;
19:00. Фарерские острова – Казахстан;
19:00. Сан-Марино – Финляндия;
21:45. Словакия — Молдавия;
21:45. Албания — Беларусь.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезон-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезон-2026/2027
Материалы по теме
Блёклый дебют Зидана в сборной Франции. А Мбаппе получил травму прямо во время гола! Видео
Блёклый дебют Зидана в сборной Франции. А Мбаппе получил травму прямо во время гола! Видео

Сколько зарабатывают футболисты: