Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 26 сентября
Сегодня, 26 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 26 сентября (время московское)
Лига А
21:45. Англия – Испания;
21:45. Чехия – Хорватия.
Лига B
16:00. Словения – Шотландия;
21:45. Северная Македония – Швейцария.
Лига C
19:00. Исландия – Эстония;
19:00. Болгария – Люксембург;
19:00. Фарерские острова – Казахстан;
19:00. Сан-Марино – Финляндия;
21:45. Словакия — Молдавия;
21:45. Албания — Беларусь.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).
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