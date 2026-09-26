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Легенды ЦСКА — Друзья Вагнера Лава: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию, 26 сентября 2026

«Легенды ЦСКА» — «Друзья Вагнера Лава»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в котором встретятся «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал
26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Легенды ЦСКА
Не начался
Друзья Вагнера Лава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. За время своей карьеры в клубе он провёл 2