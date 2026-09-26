«Легенды ЦСКА» — «Друзья Вагнера Лава»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в котором встретятся «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал Прощальный матч Вагнера Лава . Финал 26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК Легенды ЦСКА Не начался Друзья Вагнера Лава Кто победит в основное время? П1 X П2

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. За время своей карьеры в клубе он провёл 2