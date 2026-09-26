Nike в последний момент отменил съёмку рекламной кампании с участием Бензема

Бренд Nike в последний момент отказался проводить съёмку рекламной кампании с участием бывшего нападающего мадридского «Реала» и обладателя «Золотого мяча» 2022 года Карима Бензема. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, съёмки должны были состояться 24 сентября, причиной срыва стала биография Бензема. По имеющимся данным, Nike уже предоставила нападающему продукцию на сумму € 75 тыс.

«Мы сожалеем, что ситуация зашла так далеко», — якобы заявили в Nike.

Ранее Карим Бензема был признан виновным в попытке шантажа экс-игрока сборной Франции Матьё Вальбуэна видеозаписью интимного характера.