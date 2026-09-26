«Легенды ЦСКА» — «Друзья Вагнера Лава»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в котором встретятся «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и также в 2013 году. За время своей карьеры в клубе он провёл 259 встреч, забил 124 гола и стал обладателем Кубка УЕФА. Также он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и четырежды побеждал в Суперкубке России.