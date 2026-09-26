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Легенды ЦСКА — Друзья Вагнера Лава: текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 20:00 мск, 26 сентября 2026

«Легенды ЦСКА» — «Друзья Вагнера Лава»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, в котором встретятся «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал
26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Легенды ЦСКА
Окончен
3 : 3
Друзья Вагнера Лава
0:1 Лав – 23'     1:1 Гусев – 46'     1:2 Вагнер – 48'     1:3 Карвальо – 57'     2:3 Набабкин – 66'     3:3 Лав – 73'    

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и также в 2013 году. За время своей карьеры в клубе он провёл 259 встреч, забил 124 гола и стал обладателем Кубка УЕФА. Также он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и четырежды побеждал в Суперкубке России.

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