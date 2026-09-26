15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Испания: онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 начнется в 21:45

Англия — Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Англии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

Во 2-м туре группового этапа Англия встретится с Чехией 29 сентября, а Испания в этот же день проведёт матч с Хорватией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме
Франция с Зиданом, Испания или Клопп? Прогноз «Чемпионата» на Лигу наций — 2026/2027
Франция с Зиданом, Испания или Клопп? Прогноз «Чемпионата» на Лигу наций — 2026/2027

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android