Англия — Испания: началась онлайн-трансляция матча Лиги наций

В 21:45 мск начался матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Англии и Испании. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Англия встретится с Чехией 29 сентября, а Испания в этот же день проведёт матч с Хорватией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

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