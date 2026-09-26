Анчелотти — о Рафинье и Винисиусе: в будущем оба станут ключевыми игроками сборной

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сравнил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса с вингером «Барселоны» Рафиньей.

«Сравнение Рафиньи и Винисиуса Жуниора на данный момент? Ситуация у каждого из них своя. Рафинья добивается выдающихся результатов на позиции, которая раньше не была для него привычной, но теперь, похоже, постепенно становится его. Что касается Винисиуса, он, вероятно, переживает сейчас более сложный период. Но мы убеждены, что в будущем оба они станут ключевыми игроками», — передаёт слова Анчелотти The Touchline в социальной сети X.

Вчера, 25 сентября, сборная Бразилии сыграла вничью с Австралией.