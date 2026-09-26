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Расписание матчей Первой лиги сезона—2026/2027 на 26 сентября 2026 года

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, состоятся три перенесённых матча 7-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание перенесённых матчей 7-го тура Первой лиги на 26 сентября (время московское):

12:00. «Челябинск» – «Енисей»;
14:30. «Спартак» Кострома – «Урал»;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Ленинградец».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 24 очками в 11 встречах располагается костромской «Спартак». Следом идут «Сочи» и «Велес» (третье и четвёртое места соответственно), у обеих команд по 23 очка. Последнее, 18-е место, в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (5).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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