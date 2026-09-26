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Англия — Испания: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Англия — Испания: как команды играли друг с другом последние пять матчей
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Сегодня, 26 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Англии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей сборных Англии и Испании друг с другом:

ЧЕ-2024, финал, 14 июля 2024 года, Испания — Англия — 2:1;
Лига наций УЕФА, групповой этап, 15 октября 2018 года, Испания — Англия — 2:3;
Лига наций УЕФА, групповой этап, 8 сентября 2018 года, Англия — Испания — 1:2;
Товарищеский матч, 15 ноября 2016 года, Англия — Испания — 2:2;
Товарищеский матч, 13 ноября 2015 года, Испания — Англия — 2:0.

С ист