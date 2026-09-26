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Кубарси: именно Ямаль больше всего заслуживает «Золотой мяч»

Кубарси: именно Ямаль больше всего заслуживает «Золотой мяч»
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поддержал партнёра по клубу и национальной команде Ламина Ямаля в гонке за «Золотой мяч».

«Обычно не обращаю внимания на такие вещи, предпочитаю командные титулы. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы выкладываться на полную, а остальное придёт само собой. Понимаю, почему Ямаль ведёт кампанию. Он больше всего этого заслуживает, будем надеяться, что Ламин победит», — приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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