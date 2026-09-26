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«Челси», «Ливерпуль» и «Сити» могут побороться за Бастони зимой — TEAMtalk

«Челси», «Ливерпуль» и «Сити» могут побороться за Бастони зимой — TEAMtalk
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«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сохраняют интерес к центральному защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в «Челси» отмечают способность итальянского футболиста обороняться в схеме с тремя защитниками, по которой играет команда Хаби Алонсо. В свою очередь, «Ливерпуль» рассматривает Бастони в качестве потенциальной замены для 35-летнего Вирджила ван Дейка. «Манчестер Сити» может приобрести 27-летнего футболиста в случае ухода из клуба Рубена Диаша, к которому есть интерес из Саудовской Аравии.

Предыдущая оценка трансферной стоимости Бастони составляла около £ 70 млн (€ 81,2 млн).

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