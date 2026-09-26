Оливейра: приятно, что «Зенит» так популярен в Китае

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о подготовке сине-бело-голубых к товарищескому матчу с «Шанхай Шэньхуа».

«Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что «Зенит» так популярен в Китае. Сегодня после длинного перелёта не будем нагружать футболистов — просто акклиматизируемся чуть-чуть. Немножко побегаем, поиграем квадраты — чтобы хорошее настроение было, чтобы футболисты почувствовали и пого