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Оливейра: приятно, что «Зенит» так популярен в Китае

Оливейра: приятно, что «Зенит» так популярен в Китае
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о подготовке сине-бело-голубых к товарищескому матчу с «Шанхай Шэньхуа».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Было очень приятно, что нас так встретили! Много людей, которые пришли с фотографиями, которые хотели сфотографироваться, хотели получить автографы. Это очень приятно, что «Зенит» так популярен в Китае. Сегодня после длинного перелёта не будем нагружать футболистов — просто акклиматизируемся чуть-чуть. Немножко побегаем, поиграем квадраты — чтобы хорошее настроение было, чтобы футболисты почувствовали и пого