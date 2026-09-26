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Холанд не сможет уйти из «Манчестер Сити» при вылете из АПЛ — Sport.es

Холанд не сможет уйти из «Манчестер Сити» при вылете из АПЛ — Sport.es
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сможет уйти из клуба по собственному решению, даже если команда вылетит из АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.

Согласно информации иcточника, в контракте 26‑летнего норвежского форварда отсутствует пункт, позволяющий ему в одностороннем порядке расторгнуть соглашение при исключении «Манчестер Сити» из Премьер‑лиги. Это значит, что вопрос о дальнейшем статусе Холанда будет решать исключительно руководство клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист якобы намерен покинуть команду в случае потери места в АПЛ из‑за финансовых нарушений. Контракт Холанда с «горожанами» рассчитан до 2034 года.

В текущем сезоне игрок принял участие в семи матчах во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.

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