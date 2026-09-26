«Фенербахче» сделал заявление в связи с трансферным баном от ФИФА на три окна

«Фенербахче» на странице в социальной сети X прокомментировал информацию о наложении на клуб запрета на трансферы в течение трёх окон со стороны ФИФА.

«В ответ на появившиеся в прессе сообщения о запрете трансферов ФИФА в отношении нашего клуба, мы хотели бы проинформировать наших болельщиков и общественность.

Трёхлетний запрет на трансферы, наложенный на наш клуб, является временным и касается трансферной стоимости Юсефа Эн-Несири, который присоединился к нашей команде в сезоне-2024/2025.

В связи с неуплатой трансферного взноса от 30 апреля 2026 года, связанного с оплатой трансфера игрока, соответствующий клуб возбудил разбирательство в ФИФА. После вступления нашего руководства в должность просроченный платеж был выплачен. В деле, возбуждённом соответствующим клубом в ФИФА, также требовалась выплата следующего взноса, мы ожидали решения ФИФА о выплате.

Наш клуб произведёт платеж в соответствии с решением ФИФА в первый рабочий день (понедельник), и запрет на трансферы будет снят после завершения бюрократических процедур с ФИФА.

Кроме того, все финансовые отчёты и обязательства за прошлые периоды будут прозрачно представлены членам нашего Конгресса и общественности на нашей очеред