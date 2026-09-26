Клубы АПЛ готовят иск к «Манчестер Сити» о компенсации ущерба — The Athletic

Клубы английской Премьер-Лиги готовятся подать иск против «Манчестер Сити» с требованием компенсации за ущерб, вызванный финансовыми нарушениями клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несколько команд АПЛ уже привлекли ведущих юристов, чтобы определить, на какие выплаты они могут рассчитывать, и ведут переговоры между собой о совместных действиях. Основанием для претензий стал прецедент, созданный решением независимой комиссии в июне — «Эвертон» был обязан выплатить «Бёрнли» £ 35,1 млн (€ 40,7 млн) за нарушение правил финансового fair play в сезоне-2021/2022, поскольку нарушение дало клубу неспортивное преимущество.

Клубы-истцы намерены доказать, что из-за нарушений со стороны «Манчестер Сити» они лишились места в Лиге чемпионов и спонсорских доходов. Дело может приобрести формат коллективного иска, в котором несколько команд АПЛ объединятся для взыскания ущерба.

Однако подача иска возможна только после завершения апелляционного процесса. Ожидается, что «Манчестер Сити» будет оспаривать выдвинутые против него 114 обвинений.