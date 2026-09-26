Моуринью: «Реал» хотел, чтобы я вернулся

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о процессе возвращения на пост наставника «сливочных».

«Возвращение в «Реал»? «Реал» хотел, чтобы я вернулся. Величайший клуб мира оставался без трофеев на протяжении двух сезонов. К тому же возникло определённое отчуждение в отношениях с болельщиками. В клубе со мной связались и сказали: «Мы знаем тебя, а ты знаешь клуб, его культуру и людей. Ты нужен нам, чтобы перестроить команду и начать великолепное 10-летие — подобное тем, что уже были в истории клуба», — цитирует Моуринью El Chiringuito.

Жозе Моуринью вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала» летом текущего года. Ранее португальский специалист возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.