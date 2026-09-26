Гарри Кейн рассказал, когда ожидается решение по контракту с «Баварией»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ход переговоров о новом контракте с клубом. Действующее соглашение действует до июня 2027 года.

«Переговоры идут хорошо. Я был довольно откровенен об этом. Мы всё ещё ведём обсуждение, думаю, оно движется в правильном направлении. Обе стороны относятся к этому спокойно. Все видят, что я счастлив там — по тому, как выступаю, как говорю за пределами поля. Думаю, всё просто честно и открыто. Надеюсь, что-то решится.

Что касается того, как это влияет на меня ментально — я просто продолжаю делать своё дело. Формально я ещё связан контрактом на девять месяцев, так что с этой точки зрения ничего не меняется. Но на этом сборе я больше концентрируюсь на выступлении за Англию. Договорённости о контракте могут подождать — это задача для моей команды, чтобы обсуждать и решать подобные вопросы.

Думаю, в течение ближайшего месяца или около того должно быть какое-то решение, полагаю, оно будет положительным», — приводит слова Кейна ESPN.