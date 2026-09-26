Чехия — Хорватия: онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги наций начнётся в 21:45

Сегодня, 26 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Чехии и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Чехия встретится с Англией 29 сентября, а Хорватия в этот же день проведёт матч с Испанией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

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