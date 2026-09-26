В АПЛ не ждут, что «Ман Сити» лишат титулов и распределят между другими клубами — Кай

В кругах английской Премьер-лиги не ожидают, что «Манчестер Сити» лишат ранее завоёванных титулов и распределят их между другими клубами. Об этом сообщает City Xtra со ссылкой на журналиста The Athletic Оливера Кая на странице в социальной сети X.

По информации источника, изначально предполагалось, что в случае признания вины «горожан» на них должны быть наложены санкции, касающиеся будущего клуба, а не его прошлого.

В пятницу, 25 сентября, издание The Athletic сообщило, что «Манчестер Сити» признан виновным в нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги. Сообщалось, что «горожан» признали виновными в 114 из 115 пунктов. Они охватывают деятельность клуба с 2009-го по 2018-й.