Помощник главного тренера «Арсенала» подтвердил попытку подписать Винисиуса

Мигель Молина, один из помощников главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты, заявил, что клуб был заинтересован в подписании нападающего мадридского «Реала» Винисиуса.

«Да, конечно. Разумеется, я не могу игнорировать реальность, но это имя действительно обсуждалось», — цитирует Мигеля Молину издание Marca.

В конечном итоге бразилец остался в мадридском «Реале» и продлил контракт с клубом до 2032 года.

Винисиус стал игроком «сливочных» летом 2018 года. В футболке мадридского «Реала» бразилец завоевал 14 трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Винисиус принял участие в восьми матчах во всех клубных турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи.