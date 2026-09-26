Моуринью настаивает на усилении «Реала» и приобретении полузащитника зимой — The Touchline

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью настаивает на усилении состава в зимнее трансферное окно — он требует от руководства приобрести креативного полузащитника. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети.

По данным источника, португальский специалист считает, что такой игрок критически необходим команде уже в ближайшее окно. При этом президент клуба Флорентино Перес готов удовлетворить запрос тренера, но лишь при личной уверенности в уровне потенциального новичка.

Перес не склонен к поспешным решениям и в целом ориентирован на крупные трансферы только к лету следующего года. Однако Моуринью убеждён, что усиление нужно в зимнее окно.

После семи туров Ла Лиги «Реал» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 15 очками.