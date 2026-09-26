15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью настаивает на усилении «Реала» и приобретении полузащитника зимой — The Touchline

Моуринью настаивает на усилении «Реала» и приобретении полузащитника зимой — The Touchline
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью настаивает на усилении состава в зимнее трансферное окно — он требует от руководства приобрести креативного полузащитника. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети.

По данным источника, португальский специалист считает, что такой игрок критически необходим команде уже в ближайшее окно. При этом президент клуба Флорентино Перес готов удовлетворить запрос тренера, но лишь при личной уверенности в уровне потенциального новичка.

Перес не склонен к поспешным решениям и в целом ориентирован на крупные трансферы только к лету следующего года. Однако Моуринью убеждён, что усиление нужно в зимнее окно.

После семи туров Ла Лиги «Реал» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 15 очками.

Материалы по теме