15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Албания — Беларусь: онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 начнется в 21:45

Албания — Беларусь: онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги наций начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встретятся сборные Албании и Беларуси. Игра пройдёт на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» в Тиране. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Албания
Окончен
2 : 0
Беларусь
1:0 Аслани – 34'     2:0 Мучи – 45+2'    

Во 2-м туре группового этапа Албания встретится с Сан-Марино 29 сентября, а Беларусь в этот же день проведёт матч с Финляндией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме
Официально
Сборная Хорватии объявила, что Модрич вызван на матчи Лиги наций. Луке скоро будет 41 год

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android