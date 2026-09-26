TEAMtalk раскрыл планы Майкла Олисе на будущее

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу после завершения этапа в Германии, о чём сообщает TEAMtalk.

По информации источника, наиболее вероятно, что после «Баварии» 24-летний вингер продолжит карьеру в Испании. Француз заинтересован в возможности проявить себя в Ла Лиге, о чём осведомлены мадридский «Реал» и «Барселона». При этом мюнхенский клуб желает продлить контракт с Олисе, заканчивающийся летом 2029 года. В нынешнем трудовом соглашении нападающего отсутствует пункт об отступных.

Олисе играет за «Баварию» с лета 2024 года. За этот период вингер принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и 58 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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