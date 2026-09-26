Тухель назвал причины невызова Палмера в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, почему полузащитник «Челси» Коул Палмер не попал в расширенный состав национальной команды на матчи Лиги наций УЕФА.

«Насколько я понимаю, он играет, испытывая дискомфорт и боль, а выступать на высочайшем уровне в таком состоянии невозможно. Поэтому он отказался от участия и сообщил нам об этом; «Челси» также нас уведомил. Это упущенная возможность. Он пропускает слишком много шансов. Я не виню его за это — это просто факт. Он пропускает слишком много сборов из-за травм, а я хочу полагаться только на то, что вижу сам, работая с командой, — но для этого нужно присутствовать на сборах», — цитирует Тухеля BBC.

Материалы по теме Палмер намеренно отказался от вызова в сборную Англии — The Athletic

<