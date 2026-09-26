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«Он наш креатив на поле». Хавбек «Краснодара» Черников — об отсутствии Кривцова

«Он наш креатив на поле». Хавбек «Краснодара» Черников — об отсутствии Кривцова
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Игрок «Краснодара» Александр Черников заявил, что команде ощутимо не хватает полузащитника Никиты Кривцова. В нынешнем сезоне Кривцов провёл четыре матча в Альфа-Банк РПЛ, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что полузащитник не сыграет за команду до конца календарного года из-за повреждения, полученного 19 августа.

— Насколько сказывается отсутствие Никиты Кривцова?
— Однозначно, сказывается. Он наш креатив на поле. Я желаю ему скорейшего выздоровления, как и всем нашим травмированным игрокам. Каждого не хватает на поле, поэтому нужно находить новые сочетания, взаимодействия, выходы из этой ситуации. Однозначно его не хватает команде, — приводит слова Черникова «Матч ТВ